شكرا لقرائتكم خبر عن شركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت عدة شركات طيران دولية أمس الأحد، إنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب في ضوء هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسلح على إسرائيل، وإنها تنتظر تحسن الأوضاع قبل استئناف الخدمة.

وأضافت شركات الطيران الأمريكية، يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز، أنها علقت رحلاتها المباشرة مثلما فعلت الخطوط الجوية الفرنسية، التي علقت الرحلات حتى إشعار آخر.

وقالت يونايتد إيرلاينز في بيان، إنها سيرت رحلتين مجدولتين إلى الولايات المتحدة من إسرائيل في وقت متأخر من ليلة السبت وصباح الأحد، لكنها أوضحت أن هذه الخدمة ستظل معلقة "حتى تسمح الظروف باستئنافها".

تعديلات على الجدول الزمني

وقال مندوبون عن دلتا، إنهم يراقبون الوضع لإجراء تعديلات على الجدول الزمني حسب الضرورة، لكن الرحلات الجوية "جرى إلغاؤها هذا الأسبوع".

وقالت أمريكان إيرلاينز إنها علقت العمليات بصفة مؤقتة إلى تل أبيب، ومنها وتواصل مراقبة الوضع عن كثب.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز، نقلًا عن شركة هاينان إيرلاينز الصينية، أن الشركة ألغت الرحلات بين شنغهاي وتل أبيب اليوم الاثنين بسبب التوتر في إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن هاينان إيرلاينز لديها 3 خطوط طيران مباشرة بين الصين وإسرائيل.