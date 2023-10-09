بعد مقتل سائحين إسرائيليين في مصر.. الأزهر يرد بفتوى ضد القاتل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أصدر الأزهر الشريف فتوى حول الجريمة التي ارتكبها شرطي مصري وقتل فيها سائحين إسرائيليين خلال زيارتهم ضمن فوج سياحي بمحافظة الإسكندرية شمال البلاد صباح الأحد .

“اعتداء على مستأمن”

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن شريعة الإسلام فرفت بين حق المظلوم في الدفاع عن نفسه وأرضه، وبين الاعتداء على المستأمن الذي سمحت له الدولة بدخولها عن طريق تأشيرة، وهي في حقيقتها عهد أمان وضمانة سلام.

كما ذكر أن الإسلام لم يبح التعرض بأي أذى للإنسان الذي تمنحه الدولة تأشيرة الدخول لأراضيها، فهو بموجب هذه التأشيرة أصبح له حق الأمن والأمان، ويتكفل له المجتمع بالأمان والتعاون على حمايته وصيانة دمه، سواءٌ أكان مسلما أم غير مسلمٍ، موضحا أن هذا ما يسمى في الشريعة بالمستأمن أو المعاهد والذي تُشدد الشريعة على منع الاعتداء عليه ويدخل في ذلك: الطلاب والأجانب، والسفراء، والتجار، والسياح.

وحذر مركز الأزهر من الانسياق خلف الأفكار المتطرفة التي تؤثر سلبا على استقرار وأمن المجتمع.

مقتل اسرائيليين ومصري

يشار إلى أن شرطياً مصرياً كان أطلق النار عشوائيا على فوج سياحي يضم إسرائيليين في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.

وأعلن مصدر أمني مصري أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي أثناء تواجد أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري.

وذكر أن الحادث أسفر عن مقتل شخصين اسرائيليين ومصري وإصابة أخر.

كذلك أضاف المصدر الأمني أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.