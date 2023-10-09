شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن يوم ثالث من المواجهات.. اقتحامات بالضفة وقصف مسجدين في غزة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - في اليوم الثالث للمواجهات المشتعلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، تكثفت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقصف والاشتباكات في الضفة الغربية.

فيما أفادت مصادر العربية/الحدث اليوم الاثنين أن الطيران قصف مسجدين في غزة خلال الساعات الماضية.

فيما أعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أنها استهدفت عدة مواقع لحماس بينها مكتب أمني تابع للحركة في غزة. وأضافت عبر منصة إكس (تويتر سابقا) أن من بين المواقع التي تم قصفها مركز لإدارة العمليات داخل مسجد في جباليا مشيرة إلى أنه تم تدميره بالكامل.