ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة على خلفية التوتر في غزة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% اليوم، بعد أن شنت حركة حماس هجوماً على إسرائيل في نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن صدمات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.
وقفز برنت 4.7% إلى 86.65 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط 4.5% إلى 88.39 دولاراً في التعاملات الآسيوية المبكرة.
ويأتي الارتفاع في أسعار النفط، ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الماضي، حيث تراجع برنت 11% وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8%، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.
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