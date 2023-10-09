ارتفاع أسعار النفط أكثر من 4 بالمئة على خلفية التوتر في غزة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% اليوم، بعد أن شنت حركة حماس هجوماً على إسرائيل في نهاية الأسبوع، ما أثار مخاوف بشأن صدمات محتملة في الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط.

وقفز برنت 4.7% إلى 86.65 دولاراً، وخام غرب تكساس الوسيط 4.5% إلى 88.39 دولاراً في التعاملات الآسيوية المبكرة.

ويأتي الارتفاع في أسعار النفط، ليعكس مسار الاتجاه النزولي الأسبوع الماضي والذي شهد أكبر انخفاض أسبوعي منذ آذار الماضي، حيث تراجع برنت 11% وهبط خام غرب تكساس أكثر من 8%، وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الطلب العالمي.