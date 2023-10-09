الداخلية في غزة: الجيش الاسرائيلي يصعد من عدوانه بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق بالساعات الأخيرة

اعلنت وزارة الداخلية في غزة، في بيان ان "الجيش الاسرائيلي يصعد من عدوانه وحربه بشنه مئات الغارات بشكل متلاحق في الساعات الأخيرة"، مؤكدة ان "جل الأهداف هي أبراج وعمارات سكنية ومنشآت مدنية والعديد من المساجد". وكشفت الداخلية ان "الغارات خلفت شهداء ومصابين معظمهم من النساء والأطفال".

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