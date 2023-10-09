الأونروا: أضرار جسيمة بمدرسة تابعة للوكالة تأوي عائلات نازحة بقطاع غزة بعد قصفها بشكل مباشر

اعلنت وكالة "الأونروا" أن أضرارا جسيمة لحقت بمدرسة تابعة للوكالة تأوي عائلات نازحة في قطاع غزة بعد قصفها بشكل مباشر من قبل الجيش الاسرائيلي. وكشفت الوكالة ان "حوالي 74 ألف فلسطيني نزحوا إلى 64 مدرسة ومأوى تابع للوكالة في قطاع غزة". من جهتها، اعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 436 منهم 91 طفلا و61 امرأة وإصابة 2271 منهم 244 طفلا و151 امرأة.

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