اكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "أحد نتائج ضربة طوفان الأقصى في يوم السبت اليهودي أنها جرفت كل ترتيبات السلطة الفلسطينية مع السعودية والصهاينة لقبول التطبيع السعودي الإسرائيلي، وان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لن تنقذه حاملة الطائرات الأميركية فورد، ويعرف أن من خطط لطوفان الأقصى قد جهز لمقبرة للصهاينة عند اي غزو بري لقطاع غزة"، معتبرا ان "الحقيقة أن استعادة الهيبة الإسرائيلية أصبحت سرابا، وعليه أن يتحضر للإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين، وتقبل قواعد اشتباك جديدة ويستجدي عدم دخول لبنان الحرب". واشار الى انه "للأسف فإن الصدمة والحزن كانت اقسى على المطبعين مما هي على العدو الصهيوني".

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب: نتانياهو لن تنقذه حاملة الطائرات الأميركية "فورد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.