أفادت وكالة "شينخوا" بـ"ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان والأقاليم المجاورة إلى 2445 شخصا".
واشارت الوكالة نقلا عن مدير مكتب إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات، مولوي أشعري، الى أن "المنطقة الأكثر تضررا جراء الزلزال هي المنطقة الريفية في منطقة هيرات، حيث تم تدمير 13 قرية بالكامل".
وذكر مركز رصد الزلازل الصيني، سابقا، إن "زلزالين بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضربا غرب أفغانستان، السبت الماضي".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان والأقاليم المجاورة إلى 2445 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.