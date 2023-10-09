أفادت وكالة "شينخوا" بـ"ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان والأقاليم المجاورة إلى 2445 شخصا".

واشارت الوكالة نقلا عن مدير مكتب إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات، مولوي أشعري، الى أن "المنطقة الأكثر تضررا جراء الزلزال هي المنطقة الريفية في منطقة هيرات، حيث تم تدمير 13 قرية بالكامل".

وذكر مركز رصد الزلازل الصيني، سابقا، إن "زلزالين بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضربا غرب أفغانستان، السبت الماضي".