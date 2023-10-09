شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 مواطناً تايلاندياً في إسرائيل واختطاف 11 وإصابة 8 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بانكوك - رويترز

قالت وزارة الخارجية التايلاندية الاثنين، إن 12 مواطناً تايلاندياً قتلوا بالاضطرابات في إسرائيل، بالإضافة إلى اختطاف 11 وإصابة ثمانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية كانشانا باتاراتشوك للصحفيين: "نعمل على مساعدة جميع المواطنين التايلانديين في إسرائيل".

ولم تذكر أي تفاصيل حول ظروف مقتلهما، لكن وزارة الخارجية التايلاندية تعمل على إجلاء رعاياها من إسرائيل.

وكان رئيس وزراء كمبوديا أكد في وقت سابق مقتل طالب كمبودي كان في إسرائيل عند بدء الهجوم الذي شنته فصائل فلسطينية السبت.