انت الان تتابع خبر أمريكا تؤكد مقتل عدد من مواطنيها بعملية "طوفان الأقصى" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "يمكننا تأكيد مقتل عدد من المواطنين الأمريكيين... نواصل متابعة الوضع ونحن على اتصال مع شركائنا الإسرائيليين وعلى وجه الخصوص مع السلطات المحلية".

ولم يذكر البيت الأبيض حتى الآن حصيلة رسمية لعدد القتلى الأمريكيين في إسرائيل. من جهتها نقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر بأن الخارجية الأمريكية تعرف عن "3 مواطنين أمريكيين تم قتلهم على حدود غزة وكذلك الأمريكيين الذين لا يزال مكان وجودهم غير معروف حتى الآن".



وأطلقت حركة حماس، السبت الماضي، عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وذكرت قناة "i24" الإخبارية، مساء أمس الأحد، أن عدد القتلى من السكان الإسرائيليين نتيجة لتصعيد الصراع قد تجاوز 700 شخص. وبحسب آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة القتلى جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة تجاوزت 400 شخص، و2.3 ألف جريح.