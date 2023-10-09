شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 5 ساعات من إصداره.. اليابان تلغي التحذير من "تسونامي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألغت اليابان اليوم الاثنين تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، شمل قطاعًا واسعًا من المناطق الساحلية على المحيط الهادي بعد أن كانت أصدرته لجزيرتين تقعان إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.

وأُلغي التحذير الساعة 0300 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين بعد أكثر من 5 ساعات من إصداره لجزيرتي إيزو وأوجاساورا اللتين تبعدان نحو 1000 كيلومتر جنوبي العاصمة.

ولم يجر الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

ارتفاع موجات المد

وكان التحذير صدر في أعقاب وقوع زلزال بالقرب من جزيرة توريشيما الساعة 5:25 صباحًا بتوقيت اليابان، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنها رصدت زلزالًا في المنطقة بقوة 4.9 درجة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن موجات المد وصلت بالفعل إلى بعض الجزر، إذ أُبلغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمترًا.