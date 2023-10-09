المرصد الاوروبي أمل أن لا تتدهور الأوضاع: الشعب اللبناني لن يحتمل المزيد من الخضات

امل المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان أن لا تتدهور الامور في لبنان نظرا للأحداث الأخيرة التي وقعت على الحدود مع إسرائيل.
واشار المرصد الى أن الشعب اللبناني الذي عانى نتيجة الفساد الذي نخر الدولة لأكثر من ثلاثين عاما وصولا الى سرقة أمواله وتدهور الأوضاع الاقتصادية حتى وصلت الامور الى أن أصبح اكثر من ٧٠% منه تحت خط الفقر لن يحتمل المزيد من الخضات التي تؤدي إلى مزيد من التدهور في وضعه.
وشدد المرصد على أن عملية النهوض تأتي بالاصلاح اولا واخيرا، مضيفا : "حمى الله لبنان وشعبه".
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