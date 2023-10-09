نصار يغادر اليوم إلى الدوحة للمشاركة في النسخة الثالثة من ملتقى الأمن السياحي

يغادر وزير السّياحة في حكومة تصريف الأعمال ​وليد نصار​ بيروت اليوم، متوجّهًا إلى ​الدوحة​، للمشاركة في النّسخة الثّالثة من ملتقى الأمن السّياحي، بعنوان "الأمن وشموليّة المقاصد السّياحيّة"، الّذي تطلقه المنظّمة العربيّة للسّياحة، برعاية وزير الدّاخليّة القطريّة الشّيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في وزارة الدّاخليّة القطريّة بمدينة الدوحة عاصمة السّياحة العربيّة لعام 2023؛ وذلك بالتّعاون مع مجلس وزراء الدّاخليّة العرب ومشاركة عدد من وزراء السّياحة العرب.

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