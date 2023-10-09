الصادق: ليس لأحد الحق بتعريض الشعب اللبناني إلى مخاطر حروب لا مصلحة له فيها

أكّد النّائب ​وضاح الصادق​، "أنّني لا يمكنني أن أبقى حياديًّا أمام أيّ معركة يخوضها الفلسطينيّون على أرضهم ضدّ من اغتصبها. ولا يمكنني أن أكون حياديًّا بوجه كلّ من يتلطّى خلف ​القضية الفلسطينية​ لمصلحة مشاريعه الخاصّة، الهادفة إلى السّيطرة على المنطقة".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّه "لا يمكنني أيضًا أن أكون حياديًّا أمام استخدام ​إيران​ للأراضي العربيّة والشّباب العربي، وقودًا في حروبها الخاصّة، وهي لم تطلق يومًا رصاصةً باتجاه ​إسرائيل​، بل استفادت من سلاحها في حربها مع ​العراق​".

وشدّد الصّادق على أنّ "فتح الجبهة من ​لبنان​ قرار يعود للدولة اللبنانية، وليس لأحد الحقّ بتعريض ​الشعب اللبناني​ إلى مخاطر حروب لا مصلحة له فيها".