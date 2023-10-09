ميقاتي تلقى دعوة من سفير قطر لحضور "منتدى الدوحة" في كانون الأول المقبل

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان سعود بن عبد الرحمن ال ثاني في السرايا قبل ظهر اليوم. واشار السفير بعد اللقاء، الى انني "وجهت لميقاتي دعوة لحضور "منتدى الدوحة" الذي سيعقد في 10 و11 كانون الأول المقبل".

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