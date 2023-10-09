عمر حرفوش يدخل سوق الصحافة الفرنسية من خلال استحواذه على مجلة "Entrevue"

اشترى صاحب مبادرة "جمهوريّة ​لبنان​ الثّالثة" ​عمر حرفوش​، مجلة "Entrevue" الفرنسيّة، الّتي أسّسها عام 1992 تييري أرديسون.

رجل الأعمال الفرنسي اللّبناني الأصل، الّذي اشتهر أمام الجمهور الفرنسي في عام 2006 بمشاركته في برنامج "أنا مشهور، أخرجوني من هنا"، اشترى العلامة الّتي كانت مملوكة سابقًا لجيروم جولون، الّذي كان أيضًا رئيس تحرير المجلّة.

في هذا السّياق، "ستستمرّ الخطّة التّحريريّة لمجلّة "Entrevue" في التّطوّر، مع الإبقاء على رئيس التّحرير. وتهدف طموحات حرفوش إلى تغيير المحتوى تمامًا، وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بطابع المجلّة". وسيتضمّن العدد الشّهري على الأقل موضوعَين سياسيَّين. كما سيشهد الموقع الإلكتروني للمجلّة أيضًا تغييرًا تحريريًّا.

وسيتمّ إصدار العدد الأوّل من المجلّة تحت إدارة حرفوش في بداية كانون الأوّل المقبل 2023.

ويُعرف حرفوش بمشاركته الكثيفة في أحداث تتعلّق بعالم الموضة والسينما ومهرجان "كان" السّينمائي، وفي النّشاطات السّياسيّة، بما في ذلك ​مكافحة الفساد​ في لبنان، والعمل في ​البرلمان الأوروبي​ في ​بروكسل​ لصالح قانون أوروبي مشترك لحماية حقوق النّساء؛ بالإضافة إلى لقاءات في الجمعيّة العامّة ل​حقوق الإنسان​ في ​الأمم المتحدة​ مؤخّرًا لدعم مكافحة التّمييز.

عمر حرفوش، المالك لمجموعة اتصال في ​أوكرانيا​ حيث اكتسب ثروته، وهو يملك مع زوجته، عارضة ومصمّمة الأزياء الشّهيرة يوليا حرفوش، لقناة "HD Fashion TV" في دبي، دخل إلى سوق الصحافة الفرنسيّة من خلال استحواذه على مجلّة "Entrevue".