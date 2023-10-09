"شينخوا": قيادي بحماس أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة لصفقة تبادل تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات

افادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن "قياديا في حركة حماس أبلغ قطر عدم ممانعة الحركة لصفقة تبادل تضمن الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات". هذا وتواصلت الاشتباكات بين الجيش الاسرائيلي وكتائب القسام بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل.

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