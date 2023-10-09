الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي: عدد الضحايا لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصدر رسمي كبير، تأكيده أن "عدد الضحايا الإسرائيليين لا يمكن استيعابه وأكبر بكثير مما تم إعلانه".

هذا وتواصلت الاشتباكات بين الجيش الاسرائيلي وكتائب القسام بمواقع داخل مستوطنات غلاف غزة، وذلك مع دخول اليوم الثالث من عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس، وسط تقديرات باحتمال ارتفاع حصيلة الخسائر الإسرائيلية إلى 1000 قتيل.