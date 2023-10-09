لفت المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إلى أنّ "رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي أشرف اللّيلة الماضية من مقرّ قيادة وإدارة أعمال سلاح الجو في تل أبيب، على قيام القوّات الجوّيّة باستهداف منشأة عملياتيّة لمنظّمة "حماس" الإرهابيّة، تقع في قلب مسجد في منطقة جباليا؛ وذلك كجزء من سلسلة ضربات جوّيّة واسعة النّطاق يشنّها جيش الدّفاع في قطاع غزة".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الجنرال هاليفي ترأس أيضًا جلسةً لتقييم الوضع، لمواصلة الجهود الهجومية في قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر أدرعي: رئيس الأركان الإسرائيلي أشرف ليلًا على استهداف منشأة لـ"حماس" في جباليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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