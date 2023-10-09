أدرعي: رئيس الأركان الإسرائيلي أشرف ليلًا على استهداف منشأة لـ"حماس" في جباليا

لفت المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، إلى أنّ "رئيس الأركان الجنرال ​هرتسي هاليفي​ أشرف اللّيلة الماضية من مقرّ قيادة وإدارة أعمال سلاح الجو في ​تل أبيب​، على قيام القوّات الجوّيّة باستهداف منشأة عملياتيّة لمنظّمة "​حماس​" الإرهابيّة، تقع في قلب مسجد في منطقة جباليا؛ وذلك كجزء من سلسلة ضربات جوّيّة واسعة النّطاق يشنّها جيش الدّفاع في ​قطاع غزة​".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "الجنرال هاليفي ترأس أيضًا جلسةً لتقييم الوضع، لمواصلة الجهود الهجومية في قطاع غزة".