الخارجية التايلاندية: مقتل 12 وإصابة 8 واختطاف 11 من مواطنينا في اسرائيل

أعلنت الخارجية التايلاندية، "مقتل 12 وإصابة 8 واختطاف 11 من مواطنيها في الهجوم الذي نفذته حركة "حماس" في غلاف غزة وبلدات إسرائيلية"، مؤكدة اننا "نعمل على مساعدة جميع المواطنين التايلانديين في إسرائيل".

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.