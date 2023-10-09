مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي بقصف جوي تركي طال مركزهم في شمال شرق سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي، واصابة العشرات بجروح بقصف جوي تركي استهدف ليل الأحد أحد مراكزهم قرب مدينة المالكية الحدودية في شمال شرق سوريا".

وأعلنت قوات الأمن الداخلي فجر الاثنين أن "طائرة حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي قامت باستهداف مركز لقواتنا (...)، ما أدى إلى استشهاد عدد من أعضاء قواتنا وإصابة آخرين" من دون تقديم تفاصيل إضافية.