أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي، واصابة العشرات بجروح بقصف جوي تركي استهدف ليل الأحد أحد مراكزهم قرب مدينة المالكية الحدودية في شمال شرق سوريا".
وأعلنت قوات الأمن الداخلي فجر الاثنين أن "طائرة حربية تابعة لدولة الاحتلال التركي قامت باستهداف مركز لقواتنا (...)، ما أدى إلى استشهاد عدد من أعضاء قواتنا وإصابة آخرين" من دون تقديم تفاصيل إضافية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 11 عنصرا من قوات الأمن الداخلي الكردي بقصف جوي تركي طال مركزهم في شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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