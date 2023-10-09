شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أمريكي لإسرائيل.. حاملة طائرات وسفن حربية إلى شرق المتوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت واشنطن تقديم دعم إضافي لحليفتها إسرائيل وتحريك حاملة طائرات إلى شرق المتوسط، إثر هجمات لفصائل فسطينية أكد مسؤولون أمريكيون أنها أودت بأربعة من مواطنيهم، مرجحين وقوع غيرهم في الأسر.

وأمر الرئيس جو بايدن بتوفير هذا الدعم، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مساعدة عسكرية أمريكية في طريقها إلى إسرائيل، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأحد.

وأكد أن الرئيس أمر بدعم إضافي لإسرائيل في مواجهة الهجوم غير المسبوق للفصائل الفلسطينية، وفي إجراءات عملية، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان إن حكومة الولايات المتحدة ستزود قوات الدفاع الإسرائيلية بسرعة معدات وموارد إضافية، بينها ذخائر.

وأضاف أنه وجّه حاملة الطائرات «يو إس إس جيرالد آر فورد» والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

وأكدت القيادة الأمريكية الوسطى في وقت لاحق، أن السفن والطائرات بدأت التحرك نحو نقاط انتشارها الجديدة.

واعتبرت الفصائل الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، هذا الدعم الأمريكي بمثابة مشاركة فعلية في العدوان على الفلسطينيين.

ونفذت الفصائل من خلال هذه العملية، قصفاً صاروخياً وعمليات توغل بري وأسر، وأدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 700 إسرائيلي، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الاثنين، وتقوم إسرائيل رداً على الهجوم، بشنّ غارات جوية وضربات مدفعية مكثفة في غزة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من جهتها، وفاة 413 مواطناً وإصابة 2300 شخص جراء القصف.