شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي يحث الصين على دعم إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - رويترز

دعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر الاثنين، الصين إلى دعم إسرائيل بعد الهجمات الدموية التي نفذتها فصائل فلسطينية، وعبر عن خيبة الأمل لأن بكين لم تظهر أي تعاطف مع إسرائيل.

وقتل مسلحو الفصائل الفلسطينية 700 إسرائيلي واختطفوا عشرات آخرين، عندما هاجموا بلدات إسرائيلية السبت في أعنف توغل داخل الأراضي الإسرائيلية منذ 50 عاماً.

ورداً على ذلك، حثت وزارة الخارجية الصينية الأطراف المعنية على التزام الهدوء وإنهاء الأعمال القتالية على الفور لحماية المدنيين، مضيفة أن الطريق الأساسي للخروج من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

ويرأس شومر وفداً من أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في رحلة إلى آسيا، تشمل أيضاً كوريا الجنوبية واليابان، وتهدف الجولة إلى تعزيز المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة وفي الصين، تأمل المجموعة أن تلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال شومر خلال اجتماع مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين: «بصراحة، شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب بيان وزارة الخارجية الذي لم يظهر أي تعاطف أو دعم لإسرائيل خلال هذه الأوقات العصيبة».

وقال وانغ إنه يأمل أن تساعد هذه الزيارة الولايات المتحدة على فهم الصين بطريقة أكثر دقة ومساعدة واشنطن على رؤية الصين بطريقة أكثر موضوعية، مع إدارة التناقضات القائمة بشكل أكثر منطقية.