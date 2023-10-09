شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تلغي التحذير من تسونامي ولا أنباء عن أضرار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

ألغت اليابان الاثنين تحذيراً من حدوث موجات مدّ عاتية تسونامي شمل قطاعاً واسعاً من المناطق الساحلية على المحيط الهادي، بعد أن كانت أصدرته لجزيرتين تقعان إلى الجنوب من العاصمة طوكيو.

وأُلغي التحذير عند الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، بعد أكثر من خمس ساعات من إصداره لجزيرتي إيزو وأوجاساورا اللتين تبعدان نحو ألف كيلومتر جنوبي العاصمة. ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار كبيرة وفقاً لتقارير وسائل الإعلام.

وكان التحذير صدر في أعقاب وقوع زلزال بالقرب من جزيرة توريشيما في الساعة 5:25 صباحاً (بتوقيت اليابان)، وفقاً لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إنها رصدت زلزالاً في المنطقة بقوة 4.9 درجة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن موجات المدّ وصلت بالفعل إلى بعض الجزر، حيث تم الإبلاغ عن أمواج يصل ارتفاعها إلى 60 سنتيمتراً.