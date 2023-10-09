شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع هجوم دامٍ على إسرائيل.. بايدن يستمتع بحفل شواء بالبيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعرض البيت الأبيض لسيل من الانتقادات من جانب المحافظين، بسبب حفل شواء بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أقيم في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل حالياً لهجوم دام من الفصائل الفلسطينية في غزة.

وقالت شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية، إن بايدن استضاف رغم الهجوم الذي تتعرض له إسرائيل حالياً من فصائل فلسطينية، حفلة طعام في البيت الأبيض، قام خلالها الرئيس وعقيلته جيل بايدن بتقديم اللحوم المشوية لموظفي الإدارة الأمريكية وعائلاتهم.

ووفقاً لشهود عيان، ترافقت الحفلة في البيت الأبيض، بالموسيقى الحية، ما أثار هذا التصرف امتعاض العديد من المحافظين في الولايات المتحدة.

وكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي على «إكس»: «بينما تحتجز الفصائل الفلسطينية العديد من الأمريكيين كرهائن، يستمتع جو بايدن بنزهة مع الموسيقى الحية».

وانضم عدد من المحافظين الآخرين إلى هاولي في انتقاد البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب هذا الحدث.

وذكرت شيمينا باريتو مديرة الشؤون الخارجية للسيناتور الجمهوري راند بول: «تثير الغضب والقلق، أولويات الرئيس الأمريكي. حفلة شواء في البيت الأبيض بينما تتعرض إسرائيل للهجوم؟».

وقال عضو الكونغرس السابق سكوت تايلور: «نظراً للأحداث الأخيرة، وبالطبع الأخبار التي تفيد بأن العديد من الأمريكيين محتجزون كرهائن في قطاع غزة، كنت سألغي حفل الشواء مع الموسيقى الحية في البيت الأبيض».