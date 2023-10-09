قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 31 فلسطينياً في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 31 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام واسعة لبلدات ومدن في الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في القدس، وبيت لحم، وسلفيت، ونابلس، ومن بين المعتقلين أسرى محررون, حيث واصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل المدينة، وانتشرت بكثافة على مداخل المسجد الأقصى .