الدفاع المدني الفلسطيني يناشد العالم بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ناشد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، العالم العربي والإسلامي إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقال بصل – في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم /الاثنين/ – “نحن نناشد العالم العربي والإسلامي إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف العدوان الاسرائيلي ولدعم جهاز الدفاع المدني بكوادر الإطفاء والمعدات اللازمة من أجل تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني “.

وأكد أن الواقع في قطاع غزة صعب للغاية، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه بشكل مستمر وهناك حالة من الرعب والخوف في نفوس المواطنين بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات واضحة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة بالغارات.

ونوه المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، بأن أعداد قوافل الدفاع المدني غير كافية لانتشال الشهداء الذين سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ يوم السبت الماضي.