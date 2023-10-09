شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "نقل النواب" تناقش اتفاقية دولية تستهدف تسيير الحركة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 329، بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، المتعلق باتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لتسهيل حركة النقل والتجارة؛ تماشيا مع خطتها لتطوير الموانئ البحرية والبرية، والعمل على سد الفجوة بين التصدير والاستيراد.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا المتعلقة بعلامات وإشارات الطرق تهدف إلى اعتماد نظام دوليّ للسير على الطرق، من خلال توحيد اللافتات، والإشارات، ورموز وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، وقد انضمت مصر للإصدار الأول من هذه الاتفاقية قبل أن يتم إلغاؤه وتعديله وتم إصدار آخر جديد وهو ما يتعلق بمشروع القرار.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، عن فوز النائب علاء عابد برئاسة اللجنة بالتزكية، وكل من النائبين وحيد قرقر والنائب محمود الضبع بمقعدي الوكلاء والنائب محمد السيد عوض بمقعد أمين السر.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عقب فوزه برئاسة اللجنة للعام الرابع علي التوالي ، عن أجندة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني ان اللجنة ستعمل على التشريعات والقوانين والاتفاقيات لاستكمال حكاية وطن.