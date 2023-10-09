مصادر النشرة: إسرائيل لا يمكن أن تتحمل فتح أكثر من جبهة بخلاف كل ادعاءاتها

أكدت مصادر جنوبية، لـ"النشرة"، أن الهجوم الذي قام به "حزب الله"، أمس، "يعتبر بمثابة رسالة للعدو الاسرائيلي بأنه اذا أقدم على توسعة عدوانه على غزة والقيام بعملية عسكريّة بريّة، فإن حدوده الشمالية لن تبقى هادئة في إطار المعادلة الجديدة التي قادها المقاومون في محور المقاومة "وحدة الساحات" وهو ما لا تتحمله إسرائيل".

وأوضحت أن "إسرائيل لا يمكن أن تتحمل فتح أكثر من جبهة بخلاف كل ادعاءاتها، وهي تستجدي الوساطات العربيّة والغربية من أجل ذلك، بعد ما تردد عن رسالة بأن "المقاومة الإسلامية" في لبنان لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تمدّد العدوان برياً إلى غزة".

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