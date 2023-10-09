ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 493 قتيلا و2751 مصابا

أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​ في ​غزة​، ارتفاع حصيلة الضّحايا جرّاء القصف الإسرائيلي على القطاع، إلى 493 قتيلًا و2751 مصابًا بجراح مختلفة.

وكانت أفادت وزارة الصّحة أمس الأحد، بأنّ عدد قتلى الهجمات الإسرائيليّة على غزّة ارتفع إلى 413.

وكانت قد شنّت الطّائرات الحربيّة الإسرائيليّة مئات الغارات بشكل متلاحق في السّاعات الأخيرة على محافظات قطاع غزة كافّة، إذ استهدفت أبراجًا، مبان سكنيّة، منشآت مدنيّة وخدماتيّة ومساجد.