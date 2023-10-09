الخارجية الإيرانية: اتهام طهران بالتدخل بعمليات الفلسطينيين هو للتغطية على خسائر إسرائيل وفشلها

أشارت وزارة الخارجية الإيرانية، الى ان "المقاومة الفلسطينية تتمتع بالقدرة والإرادة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأثبتت ذلك عمليا". ورأى المتحدث باسم الخارجية في مؤتمر أسبوعي ان "اتهام طهران بالتدخل بعمليات الفلسطينيين هو للتغطية على خسائر إسرائيل وفشلها. واعتبر المتحدث أن "حضور السفن الحربية الأميركية قرب المياه الخليجية، يعني مشاركة أميركية مباشرة في هذه الحرب".

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