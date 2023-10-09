البنك المركزي الإسرائيلي أعلن خطة لبيع عملات أجنبية بهدف تهدئة التقلبات في سعر صرف الشيكل

أعلن بنك إسرائيل المركزي عن خطة لبيع عملات أجنبية بمبلغ يصل إلى 30 مليار دولار.

واكد محافظ البنك ان "البنك سيقوم خلال الفترة المقبلة بالعمل في السوق بالقدر اللازم من أجل تهدئة التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط المنتظم للأسواق".

وأضاف المحافظ، إن البنك سيقوم إذا لزم الأمر، بتوفير السيولة للسوق من خلال تفعيل آليات معاملات SWAP الخاصة بالبنك في السوق بمبلغ يصل إلى 15 مليار دولار.

يذكر أن محافظ البنك، كان قد صرح في وقت سابق، بأنه لن يتدخل في الأسواق على الرغم من ارتفاع الدولار.

وهبط الشيكل الإسرائيلي إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي، مع تصاعد حدة الصراع.