الجيش الإسرائيلي: استدعاء 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق

اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحافي انه "من المحتمل استمرار وجود مسلحين في غلاف غزة"، كاشفا ان "قواتنا تغير في هذه الأثناء على أهداف لحركة حماس في قطاع غزة".
وكشف عن "استدعاء 300 ألف جندي احتياط في أكبر عملية من نوعها على الإطلاق".
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