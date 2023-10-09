بركة: "حماس" تحضر لـ"طوفان الأقصى" منذ 2021 ولم تبدأ بعد أي مفاوضات لتبادل الأسرى أو إنهاء العملية

أكّد عضو قيادة حركة "حماس" في الخارج ​علي بركة​، أنّ "أيّ مفاوضات لتبادل الأسرى أو إنهاء العمليّة في ​غزة​ لم تبدأ حتّى الآن"، كاشفًا "أنّهم أبلغوا الحلفاء أن يبلغوا ​الحكومة الإسرائيلية​، إنهاء عمليّاتها العدوانيّة ضدّ الشعب ال​فلسطين​ي".

وشدّد، في حديث تلفزيوني، على "أنّهم مستمرّون بالعمليّة حتّى إخلاء كلّ المعتقلين الفلسطينيّين في ​السجون الإسرائيلية​"، مشيرًا إلى أنّ "​حركة حماس​ ستذهب إلى مفاوضات غير مباشرة مع الإسرائيليّين بعد توقّف العدوان على الفلسطينيّين".

ولفت بركة إلى أنّ "هناك أكثر من 400 شهيد من أبناء فلسطين وأكثر من مئة أسير إسرائيلي، والرّقم مرجّح لأن يرتفع إلى 200"، مذكّرًا بـ"أنّنا كنّا قد عرضنا صفقة تبادل ولدينا أسرى من العام 2014، إلّا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ اعتبر أنّ ما لدينا قليل ورفض، أمّا الآن فالغلّة زادت".

وبيّن أنّ "هناك عمليّة تدمير ممنهج في غزة، لكنّ العمليّة الفلسطينيّة مستمرّة على ما يرام"، مفيدًا بأنّ "المستشفيات في غزة تعاني من نقص الإمدادات والأوضاع صعبة، والقصف الاسرائيلي يستهدف المدنيّين والمساجد والمدارس من دون إنذار".

كما كشف أنّ "حماس تحضّر لعمليّة "طوفان الأقصى" منذ العام 2021، ووضعنا كلّ السّيناريوهات على الطّاولة"، داعيًا السلطة الفلسطينية أن "تقف مع المقاومة الفلسطينية، وهذه فرصة كي نتوحّد".