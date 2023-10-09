الرئاسة المصرية: السيسي وبن زايد توافقا على أهمية دفع الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والعنف

أشارت الرّئاسة المصريّة إلى أنّ "الرّئيس ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس ​الإمارات​ الشّيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، حيث تناول الاتصال تطوّرات الأوضاع على السّاحة الفلسطينيّة، والجهود الجارية لوقف التّصعيد العسكري الجاري".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في هذا الإطار، توافق الرّئيسان على أهميّة تكثيف التّنسيق والتّشاور، ودفع الجهود الدّبلوماسيّة الرّامية لخفض التّصعيد و​العنف​، لحماية المدنيّين وحقن الدّماء، والشّروع في مسار تحقيق السّلام الشّامل والعادل والمستدام؛ لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".