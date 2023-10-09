أشارت الرّئاسة المصريّة إلى أنّ "الرّئيس عبد الفتاح السيسي تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الإمارات الشّيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث تناول الاتصال تطوّرات الأوضاع على السّاحة الفلسطينيّة، والجهود الجارية لوقف التّصعيد العسكري الجاري".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "في هذا الإطار، توافق الرّئيسان على أهميّة تكثيف التّنسيق والتّشاور، ودفع الجهود الدّبلوماسيّة الرّامية لخفض التّصعيد والعنف، لحماية المدنيّين وحقن الدّماء، والشّروع في مسار تحقيق السّلام الشّامل والعادل والمستدام؛ لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة المصرية: السيسي وبن زايد توافقا على أهمية دفع الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد والعنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.