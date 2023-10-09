"النشرة": هدوء حذر يخيم على جانبي الحدود جنوبا مع دخول عملية طوفان الاقصى يومها الثالث

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن ان "مع دخول عملية طوفان الاقصى يومها الثالث، والمواجهات العنيفة بين حماس والجيش الاسرائلي، تخيم حالة من الهدوء الحذر على جانبي الحدود جنوبا مع توقف تام لحركة الاسرائلين المعتادة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، انطلاقا من محور تلال العديسة وحتى خط الانسحاب في مزارع شبعا"، لافتا الى ان "ذلك يتزامن مع غياب تام للمستوطنين الاسرائيلين في المستعمرات القريبة من السياج الحدودي، في ظل تعزيزات الية وبشرية للجيش الاسرائلي في هذه المستعمرات، وفي المواقع القريبة والمتاخمة للخط الحدودي، وخاصة في مستعمرة المطلة المحاذية لسهل مرجعيون، ومثلث الوزاني الغجر يقابله حركة ناشطة ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة للجيش اللبناني، وقوات اليونيفيل على طول هذا الخط لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

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