شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: قلقون للغاية من الأحداث في إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - رويترز

قال الكرملين الاثنين، إن سفارته ليس لديها معلومات بعد عن عدد الروس في إسرائيل الذين قد يكونوا أصيبوا أو قتلوا بعد اقتحام مسلحو فصائل فلسطينية للسياج الحدودي لقطاع غزة في هجوم مباغت بدأته السبت.

وأفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، بأن موسكو قلقة للغاية من الموقف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، مضيفاً أن الأحداث هناك تشكل خطراً كبيراً على المنطقة الأوسع.