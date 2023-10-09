برلماني يطالب المجتمع الدولي بدور فاعل لاستئناف مفاوضات السلام وحل الأزمة الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الدور الذي تقوم به مصر من أجل وقف الاشتباكات التي يشهدها قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، يمثل أهمية كبيرة، لدفع جميع الأطراف على ضبط النفس للحفاظ على مستقبل التهدئة بين الطرفَين، والعودة إلى مائدة المفاوضات والحلول السلمية، محملًا قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية تجاه ما تشهده المنطقة من مواجهات عنيفة؛ حيث إنها تأتي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات على المدن الفلسطينية والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء؛ من بينهم أطفال ونساء.

وأكد محسب ضرورة وجود تحرك دولي فاعل؛ من أجل دفع إسرائيل نحو اللجوء إلى مائدة المفاوضات، ودعم جهود استئناف عملية السلام، ووقف التصعيد والأعمال الاستفزازية التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال.

وطالب عضو مجلس النواب المجتمعَ الدولي بالعمل على حل القضايا العالقة بمنطقة الشرق الأوسط، وإيجاد حلول جذرية لها، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء احتلال الأراضي العربية من أجل أن يتحقق السلم والأمن الدوليين، مؤكدًا أن العالم لم يعد قادرًا ولا مهيئًا في ظل ما يتعرض له من أزمات كبري، لاستقبال حروب وصراعات جديدة قد تكون سببًا في إحداث حالة من القلق والتوتر إقليميًّا ودوليًّا، وهو ما يتطلب العمل الجاد للضغط على إسرائيل من أجل اللجوء إلى المفاوضات بدلًا من الحلول العسكرية التي لا تزيد الأمور إلا تعقيدًا.

وأشار النائب أيمن محسب إلى أن مصر كانت حريصة على مدار السنوات الماضية على القيام بدورها في حل القضية الفلسطينية، من خلال إحياء عملية السلام، والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وحماية مقدساته التي عمل الاحتلال على انتهاكها على مدار سنوات، مطالبًا بتوفير الحماية الدولية لهذه المقدسات ووضع حد للاستفزازات الإسرائيلية.