بعد أكثر من مليون توكيل.. استمرار حملات تأييد ترشح الرئيس السيسي -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استمر توافد أهالي قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية؛ لتحرير توكيلات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لتأييد ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة.

جاء ذلك في إطار الحملات التي ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية، تأييدًا لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية.

خرج الأهالي من قرية أجهور وكفر الحصافة وقرية السفاينة، رافعين علم مصر ولافتات دعم وتأييد لترشح السيسي في الانتخابات المقبلة.

وهتف الأهالي قائلين: "معاك يا سيسي هنكمل البناء، معاك يا سيسي هنبني الجمهورية الجديدة".. "السيسي رئيسي.. بنحبك يا سيسي".

وقال عدد من الأهالي المشاركين المؤيدين لترشح الرئيس السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن تأييدهم للرئيس السيسي يأتي للبناء على ما تقدم من تنمية وتطور وبناء في كل شبر في مصر، وما تشهده من مشروعات قومية ومبادرات رئاسية للرعاية والاهتمام بالمواطن المصري ومحدودي الدخل.

جاء ذلك بمشاركة النائب عزيز سابق، أمين حزب مستقبل وطن بمركز طوخ، وهاني الزهيري أمين مساعد الحزب بمركز طوخ، والكابتن عبد العليم شوارب، أمين الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وأحمد حجاج، أمين لجنة المتابعة والتواصل الاجتماعي، ومحمد عاطف عواد، عضو أمانة العلاقات العامة بمحافظة القليوبية، ومحمد الديبة، أمين العضوية بمركز طوخ، وأحلام ظاهر، أمينة المرأة بقسم قها، ومحمد عبد الفتاح، أمين مساعد الشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووليد يحيى، أمين العمل الجماهيري بمركز طوخ، ومحيي دسوقي، عضو لجنة الإعلام بمركز طوخ.

يأتي هذا بينما تستمر الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لليوم الخامس على التوالي، وتستمر الهيئة في عملها حتى 14 أكتوبر الجاري أمام عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

وكان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تقدم السبت الماضي، بأوراق ترشح موكله إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد أن حصل على تزكية 424 من أعضاء مجلس النواب، ومليون و130 ألف توكيل شعبي؛ لخوض انتخابات الرئاسة.