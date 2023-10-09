لأول مرة.. القسام تعلن إدخال منظومة الدفاع "متبر"

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة - (د ب أ)

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، لأول مرة عن إدخالها منظومة دفاع جوي محلية الصنع للخدمة في قطاع غزة.

وقالت القسام إنها استخدمت منظومة دفاع جوي محلية الصنع من طراز "متبر 1" استخدمتها في التصدي لطائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.

وعرضت الكتائب مشاهد لاستخدام منظومة الدفاع الجوي المذكورة، من دون المزيد من التفاصيل.

وأطلقت "حماس" عملية غير مسبوقة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أول أمس السبت تحت اسم "طوفان الأقصى" بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل، وبموازاة ذلك تمت عمليات دخول غير مسبوقة لمقاتلين فلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.