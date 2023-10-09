وزير التموين يعلن لمصراوي مفاجأة سارة عن أسعار السلع الغذائية خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن اجتماعا حكوميا حاسما سيعقد خلال ساعات لوضع اللمسات النهائية لمبادرة الحكومة مع اتحاد الغرف التجارية لخفض أسعار بعض السلع.

وأضاف المصيلحي في تصريح لـ"الخليج 365": مقدرش أقول نسبة الخفض هتكون كام، أنا مش بحب أوعد بحاجة وصريح مع الناس، لكن مش هقبل خفض في الأسعار أقل من 20%.

واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي ورئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن.

وقالت الحكومة في بيان، إنه جرى التوافق بين مع الصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، بعد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، مشاركتها في مبادرة "خفض الأسعار" التي أعلنتها الحكومة الأسبوع الماضي، ومن المتوقع إعلان تفاصيلها خلال الأسبوع الجاري.

وقال مصدر مطلع، لمصراوي، إن اجتماع حكومي سيعقد الثلاثاء، لوضع اللمسات النهائية للمبادرة، قبل الإعلان عنها رسميا وبدء تطبيقها مطلع الأسبوع المقبل.

وقال علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن المبادرة ليس لها مدة محددة بل مستمرة، والبنك المركزي ملزم بتوفير الدولار بسعره الرسمي لهذه السلع، مؤكدا أن المبادرة ستغطي السوق المصري بالكامل في كل أنحاء الجمهورية، وستكون من خلال سلاسل الإنتاج الطبيعي للمنتجين، وبالتالي ستصل إلى أصغر بقال في مصر.