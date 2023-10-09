البيئة: رصد وتعامل فوري مع حرائق المخلفات الزراعية والبلدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط و الاستثمار والدعم المؤسسي، جولة ميدانية لمحافظة الغربية تم خلالها المرور على محور طريق كفر الزيات البحيرة.

وبحسب بيان للوزارة، الاثنين، تلاحظ استقرار الوضع العام وارتفاع نسب الجمع والكبس بالأراضي الواقعة على الجانبين بطول الطريق، وتم رصد حالة واحدة لحرق مخلفات زراعية على الطريق بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية لكميات قليلة وتم التعامل معها واطفائها من خلال الفلاحين.

وتم التشديد على الفلاحين بعدم حرق أي مخلفات كما تم التنسيق مع ممثلي إدارة الإرشاد الزراعي لتعريف الفلاحين بطرق كمر قش الأرز لتحويله إلى أعلاف للماشية.

واستكمل "معتمد" الجولة بالمرور على محافظة البحيرة بمركزي إيتاي البارود والدلنجات حيث اتسم الوضع بمركز إيتاي البارود بالاستقرار ولم يتم رصد أي حرائق، كما تم المرور على مواقع جمع وكبس قش الأرز حيث تبين ارتفاع كميات القش المجمع والمكبوس.

وفيما يخص المرور على مركز الدلنجات، تم تفقد على مواقع الجمع والكبس بالمركز والمرور على عدد من المحاور الزراعية حيث تم رصد عدد من الحرائق المحدودة وتم توجيه المحور لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تم المرور على مناطق صناعة الفخار بقرية جزاير عيسى وتم رصد بعض المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتم التنسيق مع رئيس مجلس المدينة بالدلنجات لتشديد الرقابة على مناطق صناعة الفخار للتأكد من التزامها بالقرارات المنظمة لعملها خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وتضمنت الجولة أيضا المرور على محور شبرا بنها الحر حيث تم رصد نقطة لحرق المخلفات البلدية الصلبة أسفل الطريق والتنسيق لإطفائها، وتوجيه فرع القاهرة للتنسيق مع محافظة القليوبية لرفع تراكمات المخلفات البلدية والزراعية من على جانبي الطريق وجار المتابعة مع مكتب المحافظ للانتهاء من رفع التراكمات، كما تم المرور على الطريق الزراعي في نطاق محافظات القليوبية والغربية حيث اتسم الوضع بالاستقرار ولم يتم رصد أي حرائق.

ومن جهة أخرى تفقد ياسر عبد الله، نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات منظومة جمع وكبس قش الأرز بموقع الوزارية، حيث بلغت نسبة التجميع 1500 طن وتم التوجيه بتكثيف عمليات جمع قش الأرز لتجنب التخلص غير الآمن منها بالحرق.

وعقد نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات، عددا من اللقاءات مع عدد من المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وتأثيراته على الصحة والبيئة.

كما تفقد "عبد الله" المحطة الوسيطة بسمنود للاطمئنان على نقل المتولد اليومي للمخلفات لمدفن السادات، فضلا عن تفقد منظومة إداره المخلفات البلديه بمحافظة كفرالشيخ للاطمئنان على عدم وجود حرائق.

كما تم زيارة موقعي كفر الشيخ وقلين المخصصين موقتا لتجميع المخلفات ونقلها لمدفن مطوبس، حيث تم تخصيص تلك المواقع بشكل مؤقت لحين الانتهاء من إنشاء مصانع تدوير المخلفات بكفر الشيخ ودسوق.

وأوصى نائب رئيس البرنامج الوطني للمخلفات بضرورة نقل محافظة الغربية للمخلفات المتراكمة بمنطقة تجميع المخلفات البلدية بالمحلة والتشديد على المحافظة بضرورة نقل تلك المخلفات المتراكمة بالمحله ومصنع تدوير المخلفات بدفره.

ومن ناحية أخرى، مر الدكتور محمد صلاح معاون الوزيرة للشئون القانونية، على عدد من محاور المنظومة بمحافظتي القليوبية والشرقية لمتابعة الموقف، حيث تم ضبط بعض الحرائق البسيطة للمتبقيات الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين.

وأفاد الدكتور محمد صلاح بأن الوضع العام مسقر بنسبة كبيرة بنطاق الأماكن التي تم المرور عليها وقد تم عقد عدد من اللقاءات مع مجموعة من المزارعين لتوعيتهم بخطورة حرق قش الأرز وأهمية الاستفادة منه كأعلاف وسماد، وتوضيح العقوبات المقررة حيال المخالفين بحرق قش الأرز.