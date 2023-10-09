شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يستعد بـ"موكب" لتقديم عبد السند يمامة أوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح المحتمل للرئاسة، للتوجه إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة.

وجهز حزب الوفد موكب يضم عددا كبيرا من أعضاء الوفد وقياداته ونوابه تحت قبة البرلمان.

ونجح عبد السند يمامة في الحصول علي 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب علما بأنه يشترط لخوض انتخابات الرئاسة الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف توكيل شعبى من المواطنين.