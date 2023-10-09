شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: 42 حزبا تجتمع غدا لمناقشة دور الأحزاب فى العملية الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن جميع أحزاب التحالف تجتمع غدا الثلاثاء بالمقر الرئيسي للتحالف بحزب إرادة جيل، وذلك لمناقشة دورهم كتحالف في انتخابات الرئاسة 2024.

وأشار "مطر" إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتخلص في بحث دور أحزاب التحالف في المرحلة المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، ومناقشة أهمية الأمن والأمان للدولة من أجل الاستقرار والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلي دراسة بيان الاتحاد الأوروبي وأسباب تركيزه علي الدولة المصرية، بجانب هذه المحاور ما يستجد من أعمال.

وأكد "مطر" أن جميع الأحزاب بتحالف الأحزاب والتي تصل لـ 42 حزبا سياسيا، أعلنوا جميعا دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى في انتخابات الرئاسة، كما أن ممثلي التحالف في مجلسي النواب والشيوخ وقعوا نماذج تزكية للرئيس عبد الفتاح السيسى.