شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يثمن جهود الرئيس السيسى لاحتواء الأزمة فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، الجهود المبذولة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع زعماء وقيادات العالم وعدد من المسؤولين الدوليين، للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، واحتواء الأزمة الحالية والحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح، وتجنيب المنطقة مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة.

وقال "الجندي"، إن الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، سامح شكري، تتركز على الأطراف الدولية ذات التأثير، لضمان توحيد الجهود واتساقها، والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة، لافتا إلي ان الدولة المصرية اطلقت تحذيرات قوية خلال الشهور الماضية من مغبة الممارسات والاستفزازات الاسرائيلية وأنها قد تتسبب في عواقب وخيمة.

ودعا عضو محلس الشيوخ، من خطورة التوسع في العمليات العسكرية، لخطورتها علي المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري من أجل تعزيز جهود التهدئة، واستئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والعمل علي تنفيذ حل الدولتين باعتباره الضمانة الحقيقية لاستقرار الشرق الأوسط.

وأكد النائب حازم الجندي، علي دور مصر المحوري في التعامل مع الأزمات الإقليمية والتدخل لحلها وإعادة الاستقرار إلى المنطقة، مشددا علي أن قوة مصر ومكانتها الإقليمية والدولية، بجانب موقعها الجغرافي ودورها التاريخي، يمكنها من المساهمة بشكل فعال في إنهاء الأزمة الحالية من خلال الوساطة بين الجانبين المصري والفلسطيني، حيث تعد القضية الفلسطينية هي إحدى القضايا المركزية بالنسبة إلى مصر، وتلعب مصر فيها دورًا فعالًا ينطلق من التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967.