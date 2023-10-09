شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة يتجه لتقديم أوراق ترشحه بانتخابات الرئاسة برافقه أعضاء "الوفد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، في موكب يضم عدد كبير من أعضاء الوفد وقياداته ونوابه تحت قبة البرلمان، وذلك إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة.

وحرص عدد أعضاء الوفد من مختلف المحافظات على الخروج في موكب مع رئيس حزب الوفد كما رفعوا أعلام الوفد وسط هتافات مؤيدة لترشح الدكتور عبد السند يمامة، كما صاحب رئيس الوفد، قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحزب .

يأتي ذلك في الوقت الذى نجح فيه عبد السند يمامة في الحصول علي 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب علما بأنه يشترط لخوض انتخابات الرئاسة الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف توكيل شعبى من المواطنين.