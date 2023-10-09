شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "الوفد" يدعمون عبد السند يمامة فور وصوله مقر الهيئة الوطنية.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك أعضاء حزب الوفد، في دعم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة فور وصوله لمقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه للرئاسة.

وحرص عدد من أعضاء الوفد من مختلف المحافظات على الخروج في موكب مع رئيس حزب الوفد، كما رفعوا أعلام الوفد وهتفوا هتافات مؤيدة لترشح الدكتور عبد السند يمامة، كما صاحب رئيس الوفد، قيادات الحزب من المحافظات وأعضاء الهيئة العليا للحزب .

يأتي ذلك في الوقت الذي نجح فيه عبد السند يمامة في الحصول علي 27 تزكية من أعضاء مجلس النواب علما بأنه يشترط لخوض انتخابات الرئاسة الحصول على 20 تزكية من أعضاء مجلس النواب أو 25 ألف توكيل شعبى من المواطنين.



وصول عبد السند يمامة للهيئة الوطنية (1)



وصول عبد السند يمامة للهيئة الوطنية (2)



وصول عبد السند يمامة للهيئة الوطنية (3)



وصول عبد السند يمامة للهيئة الوطنية (4)