شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يدعو المجتمع الدولى لتبنى الموقف المصرى فى حل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن كامل تقديره لجهود القيادة السياسية المصرية في تهدئة الأوضاع داخل فلسطين عقب طوفان الأقصى.

وقال إنه منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى، وبدأت الاتصالات المصرية على كافة المستويات مع جميع الدول الفاعلة في المنطقة من أجل وقف التصعيد، وللحفاظ على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا الحزب إلى ضرورة تبني الموقف المصري الذي يهدف للعودة لطاولة المفاوضات بين الجانبين، حرصا على تحقيق الاستقرار في المنطقة بالكامل.

وأكد الحزب رفضه موقف المجتمع الدولي، والذي ينحاز بشكل واضح لإسرائيل وتبرير عمليات القصف والاعتداء على المدنيين وبناء المستوطنات، بينما يستنكر على الفلسطينين الدفاع عن أنفسهم.