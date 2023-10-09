مصادر النشرة: فرص ذهاب تل أبيب إلى إشعال الجبهة الجنوبية شبه معدومة

أوضحت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أنّ "الرغبة الإسرائيلية الحالية تكمن في البحث عن إنتصار عسكري، يسمح لها بصيانة صورتها أمام مواطنيها، لا التفكير في مواجهة قد تؤدّي إلى توجيه ضربة أكبر لها، وبالتالي ليس لديها من مصلحة بفتح الجبهة الجنوبيّة، خصوصاً أن ذلك سيكون بالتزامن مع تلك القائمة مع قطاع غزة، الأمر الذي قد يكون بمثابة الخدمة التي تقدمها إلى حركة "حماس" في الوقت الراهن".

ورأت هذه المصادر أن فرص ذهاب تل أبيب إلى إشعال الجبهة الجنوبية شبه معدومة، بالرغم من أنّ هذا الاحتمال يبقى قائماً في حال قرّرت المغامرة بذلك، أما الرسائل التي وجّهها "حزب الله"، في الساعات الماضية، فهي تأتي في إطار الضغط للحدّ من حجم الردّ الذي ستقوم به في غزّة، وهو ما تؤكّد عليه الرسائل التي تولت بعض الجهات نقلها إلى بيروت.

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