وزير العدل شارك في الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي يعقد في قطر

شارك وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري في الاجتماع الثاني عشر للجان العربية للقانون الدولي الإنساني الذي يعقد في دولة قطر. وكان الخوري قد اجتمع صباح اليوم بنظيره القطري مسعود بن محمد العامري، وبحثا في أمور ذات اهتمام مشترك، واتفقا على استكمال النقاش في الامور القضائية غداً بعد الانتهاء من اعمال المؤتمر.

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